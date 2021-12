Johanna San Miguel recordó bochornosa caída en un evento y culpó a Carlos Carlín

Durante una divertida entrevista con Estás en todas, Johanna San Miguel recordó que durante un evento ella cayó al piso y Carlos Carlín intentó ayudarla para ponerse de pie. Sin embargo, lo que el actor provocó fue que su colega mostrara sus prendas íntimas. “Él me jalaba y no me dejaba parar. Yo me trataba de parar con las piernas abiertas. Le dije suéltame que se me ve está viendo y el micro prendido. Todos escucharon y se me vio el alma”, contó. Video: América TV.