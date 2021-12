Janick Maceta confiesa que su crush de secundaria no le hizo caso: “Te la perdiste”

El sábado 4 de diciembre, Janick Maceta confesó que las canciones de Amén le recordaban a su etapa de secundaria, donde fue rechazada varias veces. “Yo la cantaba a ese ‘crush’, a ese amor que nunca me hizo caso” , afirmó. “Aunque no lo creas, a mí no me hacían caso, me choteaban”, agregó. La ingeniera de sonido se resistió a revelar el nombre de esa ilusión, pero le envió un mensaje: “Te la perdiste” . Ante la curiosidad de Cristian Rivero, la coronada Miss Perú 2020 afirmó que en secundaria se veía de otra forma. “Estaba gordita, usaba ropa de deporte. Era bien low profile (bajo perfil)”, aseguró. El presentador del programa se sintió identificado y dijo que a él también lo habían rechazado porque no tenía plata ni carro. Video: Yo soy: grandes batallas/Latina