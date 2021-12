Walter Obregón no sabía que Susy Díaz terminó con él: “Me hizo la dieta de Melissa”

Susy Díaz anunció días atrás que nuevamente su relación con Walter Obregón llegó a su fin debido a una presunta infidelidad por parte de él. Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos es que el empresario reveló que la excongresista jamás le comunicó que ya no tenían un romance. “Recién me entero que estoy soltero, me ha hecho la dieta de Melissa, que me termina y no me avisa”, manifestó entre risas. Video: ATV.