Johanna San Miguel revela por qué lanzó copa en Hotel Bolívar: “Me tiraron hielera en la cabeza”

Johanna San Miguel y Carlos Carlín dieron una entrevista para el programa Estás en todas. Durante este encuentro, la actriz recordó la pelea que tuvo con Jorge Bustamante el 2015 en el Hotel Bolívar. “Una persona estuvo fastidiándome mucho, ese día fue muy acosador, fue terrible. Cogió la hielera donde pones el whisky y me la tiró en la cabeza; la gente no sabía eso. Me chorreó todo, y yo tenía una copa, así que hice así (gesto de tirarla)”, detalló. Video: América TV.