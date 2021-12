El presentador Andrés Hurtado reconoció que estaba haciendo preguntas tontas a su invitado de 11 años, campeón nacional de Kartismo. “Seguro piensas: ‘Este conductor no sabe nada’”, dijo.

El 4 de diciembre, Andrés Hurtado pasó un incómodo momento durante la entrevista a Mariano López Ribeiro, de 11 años, campeón nacional de Kartismo. Entre las preguntas que hizo, el presentador quiso saber si su invitado había manejado alguna vez el carro de su papá. “No, porque debería tener licencia de conducir”, contestó el piloto infantil. “Claro, cómo le voy a preguntar eso a un niño. Tienes razón, estoy haciendo preguntas tontas (…) Sabes qué, me siento troleado por ti. Me miras y seguro piensas: ‘Pobre e*** este conductor, no sabe nada’” , reflexionó el animador de Porque hoy es sábado con Andrés. Video: Panamericana Televisión