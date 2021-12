Durante el programa En boca de todos, la conductora Tula Rodríguez le preguntó a Melissa Klug sobre la reciente reconciliación de Samahara Lobatón y Youna.”No es un fastidio a las parejas, pero tengo ojo de madre y no me voy a equivocar nunca. Ellos son grandes y deciden con quién estar. Yo voy a estar solo para aconsejarla (…) Es la vida de ella. Yo no lo elegí como pareja, no lo elegí como el padre de su hija. Si ella por ahí quiere intentar luchar por su familia, es decisión de ella. No soy nadie para meterme”, enfatizó. Video: América TV.