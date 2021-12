Ángel Véliz, esposo de Paola Ruiz, continúa internado en la clínica tras sufrir un ataque por parte de una mujer en plena vía pública. Un amigo suyo hizo un enlace con Mujeres al mando para revelar cuál es el estado de salud del fisicoculturista. Mencionó que él ya no podrá competir durante más de seis meses debido al tratamiento de recuperación. Iba a representar al Perú en cuatro competencias el próximo año, pero esto es casi imposible. “Está muy deprimido. Lo que él quiere es que se haga justicia. (...) Por principios de la confederación sudamericana no le permiten a él poder participar porque las lesiones no han sido leves, sino han sido perforaciones con una navaja. No va a poder competir en más de seis meses, eso es descartar cuatro eventos que tenía programado“, expresó. Video: Latina