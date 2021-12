Deysi Araujo se encuentra atravesando por un delicado momento luego de que se desatara una balacera muy cerca de su vivienda, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. La empresaria declaró a las cámaras y se mostró bastante nerviosa por lo ocurrido a su vecino. Asimismo, recordó que anteriormente ella fue víctima de extorsionadores que dejaron una granada en su hogar. “Me siento mal, yo no tengo a nadie, no tengo dinero, vivo en una zona humilde. (…) Es terrible lo que ha pasado, yo no he estado aquí, pero todos estamos preocupados. Dejo todo en manos de la Policía; es injusto ya que nadie tiene derecho a hacerte pasar por este tipo de momento”, dijo entre lágrimas. Video: URPI - La República.