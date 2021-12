Juan Víctor se muestra ofuscado luego de ir a casa de Andrea San Martín y no poder ver a su hija

Juan Víctor, el padre de la segunda hija de Andrea San Martín, protagonizó una nota de Amor y fuego en el que se evidencia que nuevamente llegó a la casa de la influencer, pero no pudo ver a su pequeña. En el clip mostrado por el programa se le ve muy afectado y aseguró que no le explicaron los motivos por los cuales no lo dejaron encontrarse con la niña en el día especifico en el régimen de visitas. “Estoy muy ofuscado, no quiero hablar”, dijo a las cámaras. Al ser interrogado sobre las medidas que tomará con las autoridades, expresó: “¿Para qué? Si igual no me la van a dar”. Del mismo modo presentó un audio del mensaje que envió la empresaria a través del conserje de su edificio. Video: Willax.