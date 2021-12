Abuchean a Jorge Henderson por criticar a ‘Ricardo Arjona’: “Si no les gusta, ¿qué voy a hacer?”

Luego del enfrentamiento de personificación entre ‘Ricardo Arjona’ y ‘Nino Bravo’, la mesa del jurado de Yo soy: grandes batallas preparó su retroalimentación sobre ambas presentaciones musicales. A Jorge Henderson no le gustó el show musical brindado por ‘Arjona’, tanto así que lanzó duras críticas al concursante, hecho que no fue del agrado del público, que atinó a abuchearlo para defender al imitador agraviado. “Señores, si no les gusta, ¿qué voy a hacer? Nada”, expresó el periodista evidenciando su fastidio. VIDEO: Latina.