Gino Pesaressi cuestiona a Ducelia Echevarría: “¿Por qué me bloqueaste?”

Perdió los papeles. El ex chico reality Gino Pesaressi participó como modelo para que aparezca en el mes de junio del calendario 2022 de En boca de todos, pero eso dependía de la votación de la ‘guerrera’ Ducelia Echevarría, quien no le dio su voto. Ante dicha negación, Pesaressi le dijo: “¿Por qué me bloqueaste?”; y la modelo le respondió: “¿Qué estás hablando?”. Ante tales afirmaciones, Tula Rodríguez le cuestionó si lo hizo con la intención de despertar interés romántico en ella.