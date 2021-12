Paola Ruiz se comunicó con En boca de todos para hablar sobre la agresión que sufrió su esposo en San Borja. Según se difundió, Ángel Veliz fue apuñalado con un arma blanca por una señora que se encontraba haciendo ciclismo junto con su hijo en el Pentagonito. La exbailarina no pudo evitar quebrarse al hablar de la difícil situación que vive su pareja y al recordar cómo se enteró del ataque. “Es muy triste ver las imágenes, es lamentable que esto haya sucedido con él. No se lo deseo a nadie. Si no era él, hubiera podido ser cualquier otro”, dijo. Video: América TV