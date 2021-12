Mr. Peet revela por qué salió de Esto es guerra: “Me traicionaron”

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, contó que, tras el final de Combate, él fue llamado para ser narrador de Esto es guerra. No obstante, señaló que lo traicionaron para que finalmente sea apartado del reality de América TV. “Yo sentía que nos habían llevado a los combatientes a ridiculizarnos. Yo sentía y lo decía en pleno programa en vivo. Quisieron renegociar y yo no acepté y me fui. Siento que más bien a mí me traicionaron. Sí, yo siento internamente que a mí me traicionaron”, dijo. Video: YouTube/ Perú Bonny.