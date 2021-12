Jorge Henderson recordó su operación: 18 horas en quirófano, 3 años en silla de ruedas y aquí estoy

El jurado de Yoy soy: grandes batallas Jorge Henderson fue sometido a un trasplante de hígado en el 2012. Durante el programa de imitación de este miércoles 1 de diciembre, el locutor aprovechó un momento para enviarle un saludo al doctor que lo operó. “Si me permiten, quiero saludar a mi doctor que me salvó la vida, fue él quien me trasplantó, 18 horas en quirófano, tres años de silla de ruedas y aquí estoy señores. ¡Sí se puede! Me costó seis meses poder pararme nuevamente”, contó. Video: Latina.