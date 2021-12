Greg Michel resalta apoyo de Sebastián Lizarzaburu y su mamá: “Gracias a ellos pude tener el SIS”

Durante el programa de Amor y fuego de este miércoles 1 de diciembre, Greg Michel dio detalles de su salud luego de ser dado de alta al sufrir un accidente en su gimnasio en Tarapoto. El modelo belga agradeció a Sebastián Lizarzaburu por apoyarlo. “Yo no tenía seguro en el momento del accidente. He tenido seguro de EsSalud, pero ya no lo tengo hoy en día, y gracias a Sebastián y su mamá he podido tener el SIS, porque me acogieron en su seguro”, contó. Video: Willax TV.