Tula Rodríguez tras volver a la animación de conciertos: “Espero haber estado a la altura”

A través de sus redes sociales, Tula Rodríguez comentó sobre el concierto folclórico que animó el pasado domingo 28 de noviembre. La presentadora de televisión reconoció que los años de ausencias en este tipo de eventos le pasó factura y señaló su preocupación por no haber dado la talla. “Gracias. Estoy así como cuando recién empiezas, como nueva. Poco a poco me iré aclimatando. Estaba un poquito nerviosa. La verdad, no hago folclore hace mucho tiempo. Espero haber estado a la altura. Al público, gracias por tanto cariño. Creo que he estado algo dura, pero poco a poco”, dijo. Video: Instagram.