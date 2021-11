Tula Rodríguez descarta tener OnlyFans: “Ya mostré lo que tenía que mostrar”

Tula Rodríguez confesó que no desea incursionar en la plataforma digital OnlyFans, en la que ya han entrado famosos personajes de la farándula peruana. “No. Ya mostré lo que tenía que mostrar. Ahorita ya no, ahora me lo guardo”, manifestó la actriz y presentadora de televisión a las cámaras de América Espectáculos. Video: América TV.