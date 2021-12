Tras participar en el desfile del diseñador de modas Yirko Sivirich, la cantante Michelle Soifer declaró a las cámaras de Mujeres al mando, en su edición del 30 de noviembre, que constantemente era confundida con la ‘Diva del Bronx’, JLO. “A mí me confunden con Jennifer López cada que salgo a la calle y, de verdad, ya estoy cansada. Ahora me vieron y me dijeron Beyoncé. Cálmense gente” , contó. De igual forma, la intérprete de “Tempo” y “Bye bye” expresó que su secreto para conservar su buen estado físico era el ejercicio. “Yo me levanto todos los días al alba para entrenar, y fundamental agua” , indicó. Video: Mujeres al Mando/Latina