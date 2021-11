Mariella Zanetti dejó en claro que, para ella, los tatuajes no son la mejor demostración de amor. En su visita a América hoy, este martes 30 de noviembre, la actriz le dijo a Ethel Pozo con su humor que la caracteriza qué es lo que preferiría. “No me voy a tatuar y así te demuestro mi amor. Si tú me quieres demostrar tu amor, ponme una propiedad a mi nombre. Claro. Ahí yo demuestro que realmente confío en ti”, mencionó. Por otro lado, precisó en qué casos sellaría su piel con tinta. “Yo particularmente lo único que me podría tatuar es la cara o nombres de mis hijos”, finalizó. Video: América TV.