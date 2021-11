Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina: “Escucho a los que realmente saben de música”

La cantante de salsa Yahaira Plasencia respondió a las críticas que ha recibido por parte de Magaly Medina luego de que tenga un problema de desafinación en El artista del año. Según la intérprete de “Ulalá”, ya no es novedad que la conductora de ATV haga ese tipo de comentarios, por lo que ha decidido ignorarla. “No es la gente, es una sola persona que siempre está ahí, pero no es novedad que ella siempre hable así, todo el tiempo. Yo escucho a los que realmente saben de música, no a cualquier persona”, expresó. América TV