Katia Palma defiende a imitadora de Dana Paola ante crítica de Mauri Stern: “Esta chica si tiene talento”

Durante la emisión de Yo soy: grandes batallas de este lunes 29 de noviembre, se presentó la imitadora de Danna Paola a cantar el tema “Oye Pablo”. Asimismo, a su paso, los jurados no coincidieron al dar sus críticas. Por un lado, Stern no tuvo buenos comentarios hacia ella. “Hay actuaciones que no son memorables y eso pasa y te soy sincero porque hace un año tu presentación no fue memorable y me había olvidado de ti (...) No te siento preparada”, indicó. En ello, Katia Palma lo interrumpió y resaltó su talento. “Es interesante esta presentación con el cambio de notas que se mandaba porque tiene voz. Que la presentación no haya sido favorable, es otra cosa, pero esta chica sí tiene talento”, enfatizó la actriz. Video: Latina.