Youna comentó sobre Melissa Klug: “No somos mejores amigos, pero hay respeto”

Tula Rodriguez le preguntó a Youna cómo se lleva con Melissa Klug, en el último programa de En boca de todos. La joven pareja, Samahara Lobatón y el barbero chalaco Youna, asistieron al programa de América TV y dieron varios detalles sobre su reconciliación y cómo se llevan con las mamás de cada uno. “Todos compartimos de la mejor manera, no hay malas caras, no hay falta de respeto . No somos mejores amigos (con Melissa Klug), no es que yo vaya a almorzar con ella pero nunca ha habido una falta de respeto. Creo que estamos bien”, comentó. Video: América TV.