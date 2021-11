“Consideraba que no tenía nada que mostrar”, dijo Christian Domínguez al contar la conversación que mantuvo con Pamela Franco. Aseguró que él no lo aceptó.

Tras las declaraciones de Pamela Franco, el cantante de cumbia Christian Domínguez confirmó que su novia no quería verlo participar en El artista del año y contó parte de la conversación que mantuvo con ella. Explicó que la exintegrante de Alma bella consideraba que él no tiene nada que mostrar al público debido a que ya es conocido en el mundo de la música. “Ella no quería porque consideraba que no tenía nada que mostrar, de lo que la gente ya conocía. Pero ella sí consideraba que no era tan conocida como cantante”, expresó. Video: América TV