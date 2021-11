Belén Estévez a Estrella Torres: “No debería pedir disculpas a Ruby Palomino”

Belén Estévez señaló que Estrella Torres no tendría por qué haberle pedido perdón a Ruby Palomino tras sentenciarla en El artista del año. “A mí me parece que lo que Estrella está haciendo es una estrategia, entonces no debería pedir disculpas, porque esto es un juego. Si ella quiere ganar, no debería pedir disculpas; me parece que solo lo hace para no quedar mal”, manifestó la bailarina en América hoy. Video: América TV