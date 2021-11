Johanna San Miguel contó para las cámaras de Estás en todas que uno de los mayores sustos de su vida fue cuando pensó que iba a morir ahogada en las playas de Máncora. “Me Metí a correr tabla sin conocer el mar de Máncora. Casi me ahogo. Era de noche, la corriente me jaló para un costado, yo no veía las olas que venían. Se me fue la tabla obviamente, fue horrible, la verdad es que yo pensé que me iba a morir”, recordó. Video: América TV.