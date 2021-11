Durante una transmisión en vivo en la red social, Doja Cat sorprendió a sus seguidores al decir que no ha tenido tiempo para hacer música solo por diversión desde que su álbum Say so logró obtener mucho reconocimiento en la industria. Según ella, no ha podido componer por su cuenta durante cinco años. La cantante aseguró que no disfruta para nada las sesiones de fotos, hacer entrevistas y el horario riguroso que debe cumplir. Además, también reveló que le gustaría invertir su tiempo en otras actividades. Video: Instagram Doja Cat.