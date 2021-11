Adele: conductor de TV se disculpa con la artista por no escuchar el álbum 30 antes de entrevistarla

Matt Doran, del canal Sunrise de Australia, se ha hecho viral después de disculparse con Adele, al no haber escuchado el link que contenía el recién estrenado álbum de la cantante antes de entrevistarla. El presentador viajó a Londres el 4 de noviembre para sentarse con Adele en la que fue la única entrevista de un medio australiano para promocionar su último disco. Durante la charla, admitió que no había escuchado la producción musical. Esto se debió a Doran no revisó su correo electrónico, al cual le había llegado un enlace con el disco aún no subido a las plataformas de streaming. Finalmente, el conductor lamentó haber “insultado” a la artista británica. Video: Twitter Sunrise.