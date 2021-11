Xoana González a Fátima Segovia y Leslie Shaw por su Onlyfans: “No engañen a la gente”

La modelo argentina Xoana González lanzó una fuerte crítica sobre las cuentas en Onlyfans de la actriz cómica Fátima Segovia y la cantante peruana Leslie Shaw. “Yo no estafo”, aclaró. Según su opinión, los cibernautas se desilusionan al ver el contenido que ambas publican, por lo que les pidió que no mientan a la gente que decide suscribirse en la plataforma. “Discúlpame que me da sueño. No engañen a la gente que bastante cara le sale la suscripción y encima que ha aumentado el dólar”, expresó. Video: ATV 1:46 -218