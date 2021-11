Antes de la presentación de Ruby Palomino, Estrella Torres lamentó haberla mandado a sentencia en El artista del año, ya que en esta edición no habría el salvavidas del jurado.

Estrella Torres y Ruby Palomino protagonizaron un tenso momento en El artista del año luego de que la cantante nacional le reclamara a la cumbiambera por haberla mandado a sentencia. La exintegrante de Corazón Serrano se mostró bastante arrepentida, ya que pensó que el jurado podía salvar a la ganadora de La voz. “Al momento que la malogré, me sentí mal al instante. De hecho estaba preparada para las críticas y no lo pensé en el momento. Después me dolió mucho”, indicó ante Gisela Valcárcel. Video: América TV.