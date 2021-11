Efraín Aguilar perdió su celular en manifestación pro vacancia presidencial: “Devuélvanlo”

El día de hoy, 27 de noviembre, se llevó a cabo la convocatoria Vacancia ya, impulsada por el líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga. En la manifestación estuvo la congresista Patricia Chirinos, quien promueve la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo y mostró su rechazo al Gobierno actual. Sin embargo, el productor Efraín Aguilar fue quien se robó la atención del público casi al final de la jornada cuando pidió el micrófono en el escenario y reveló que había perdido su celular durante el evento. “Se me ha perdido mi teléfono, por favor, devuélvanlo, no estamos en Palacio de Gobierno (...) Sino, que Aliaga me compre otro (celular)”, expresó al público. Video: Twitter.