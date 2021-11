La modelo y empresaria Brunella Horna aclaró por qué ya no quiere casarse con Richard Acuña a pesar de tener más de tres años de relación.

Brunella Horna reafirmó que no tiene intención de llegar al altar ni de formar una familia con Richard Acuña, ya que está enfocada en sus proyectos laborales. “Antes yo dije ‘Bueno, sí quiero casarme‘, pero los planes cambian, y hoy en día no pienso en matrimonio. Él sabe cuáles son mis sueños y mis metas para el próximo año y también que el matrimonio no es prioridad para mí y los hijos menos”, precisó. Video: América TV.