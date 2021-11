Magaly Medina revela haber visto la parodia de JB: “He muerto de la risa”

Magaly Medina comentó entre risas cómo se sintió al ver la parodia que el cómico Jorge Benavides creó al inspirarse en la reciente entrevista de la periodista junto a su esposo. Además, invitó a su público a sintonizar el programa del día sábado. “La he visto hace un rato y me he muerto de la risa. Jorge Benavides es un crack, es un tipo tan creativo y sus guiones nos hacen siempre sonreír. Incluso a mi exurraco Percy Guzmán, ahora reportero de Día D, lo han imitado, pero está idéntico, hasta el tatuaje lo han imitado”, comentó Magaly. Video: Magaly TV.