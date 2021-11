Luego de que Jamilah Dahabreh se refiriera a las críticas que Magaly Medina ejerció contra ella por haber participado en la Expo Feria Dubái, la periodista de espectáculos tomó unos minutos de su programa Magaly TV, la firme para hablar de la modelo. “Yo no me prendo con nadie, yo no tengo esa mala costumbre de prenderme por razones oscuras con alguien, lo que es criticable es criticable, tan simple como eso (...) Yo no tengo nada personal contra ninguna de las personas que aparecen en mi programa personal porque no los conozco ”, expresó la figura de ATV. VIDEO: Magaly TV, la firme.