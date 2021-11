Ebelin Ortiz asistió a uno de los vacunatorios ubicados en la ciudad de Lima para aplicarse la dosis de refuerzo contra la COVID-19. La actriz dio a conocer este hecho a través de su cuenta de Instagram y aprovechó para dejar un mensaje, fiel a su estilo. “Dónde están los histéricos, histéricas e histériques (si no te gusta mi lenguaje abstente de comentar, no es para ti) que sufrían porque no los iban a vacunar nunca? 50 años y vengo por mi tercera dosis antes que termine el año”, indicó. Video: Instagram.