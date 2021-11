En la edición de este 25 de noviembre de Yo soy: grandes batallas internacionales, luego de la presentación de ‘Axl Rose’, Mauri Stern se refirió, indirectamente, al enfrentamiento que ha protagonizado con César Osorio y pidió que dejen de mandarle mensajes por redes sociales. “Voy a aprovechar esta ocasión para decir una cosa. No me estén mandando mensajitos por redes de ‘Axel’ y del rollo (polémica). Yo no tengo nada que hablar de nada. Aquí se demuestran las cosas, en el escenario. (…) El talento se demuestra en el escenario, no escribiendo y haciendo bulla”, mencionó. Video: Latina