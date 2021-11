Said Palao es suspendido de EEG por faltarle el respeto al árbitro de uno de los juegos

Este jueves 25 de noviembre y a tan solo 12 días de la gran final de Esto es guerra, Said Palao ha sido suspendido del reality. El participante fue detenido por uno de los árbitros del programa por no cumplir las reglas establecidas del juego que se encontraba realizando, pero él decidió no escucharlo y empujó bruscamente el brazo del réferi. La mala reacción del ‘guerrero’ originó medidas drásticas por parte del tribunal. “El señor Said Palo queda suspendido el día de hoy. No quiero que nadie hable, no voy a escuchar a nadie. Las imágenes son claras (…). Nada justifica esa reacción”, manifestó la producción. Video: América TV.