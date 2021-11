Tras varias semanas de haber protagonizado un incidente en la Teletón, Mario Irivarren admitió que empujó al actor Daniel ‘Fideito’ Menacho en plena transmisión del evento. En ese entonces, solo pidió disculpas y aseguró que no tuvo una mala intención, pero no reconoció que cometió esa acción contra el joven artista. Este jueves 25 de noviembre, el modelo se presentó en América hoy, donde lamentó el hecho que generó una serie de críticas contra él. “No voy a negar que sí lo empujé porque las imágenes están, pero no sé ni por qué lo hice. (...) Me decían que empujé a un niño, pero él tiene 25 años”, expresó. Video: América TV