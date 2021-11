Angie Arizaga sobre apasionado beso con Deyvis Orosco: “Fue hace mucho tiempo”

Angie Arizaga aclaró las imágenes que difundió el programa Amor y fuego, en el que se observa que ella y Deyvis Orosco protagonizan un apasionado beso. La chica reality reveló que se trata de un videoclip que grabó junto al cantante de cumbia, pero que nunca salió a la luz. Mencionó que es parte de su trabajo de actuación y que no hay nada de qué sorprenderse. “Fue hace mucho tiempo, no me acuerdo los motivos por el cual no llegó a salir. Ya se sabía de ese video, lo estuvimos promocionando. (...) La gente siempre va a querer sacar lo negativo, pero yo sé lo que hago”, expresó. Video: América TV