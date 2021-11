Streamer se vuelve viral por entrevistar al vocalista de Linkin Park sin reconocerlo

Ovilee May, creadora de contenido en la plataforma de Twitch, se hizo viral durante una transmisión desde la alfombra roja de Arcane al darse cuenta tarde que estaba hablando con Mike Shinoda, vocalista de la banda Linkin Park. “Viniste acá y no me dijiste cómo te llamas, así que no sé tu nombre”, dijo inocentemente Ovilee. “Mi nombre es Mike Shinoda. Toco en una banda llamada Linkin Park”, fueron las palabras de la artista. Entre risas, la streamer se animó a dedicarle unas palabras de admiración al músico. Video: Youtube: Pacifist.