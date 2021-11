Mauri Stern criticó a los imitadores de Menudo en Yo soy internacional: “Fue un desastre”

El jurado de Yo soy Mauri Stern tuvo duras criticas para los imitadores de Menudo, una famosa banda musical puertorriqueña. “No pueden cantar los cinco con la misma potencia porque satura. Tienen que regresar y ver cuáles son las voces más sólidas para que dominen y los otros echarse un poquito para atrás. No hay matiz, están gritando, me agobiaron, no me gustó nada, a parte de las desafinaciones, y uno de ustedes está medio afónico. Para mí, vocalmente fue un desastre”, arremetió. Video: Latina