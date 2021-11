La conductora Tula Rodríguez no pudo evitar las lágrimas al dedicarle un tierno mensaje a su hija Valentina por su cumpleaños número 13. También, recordó a su esposo fallecido Javier Carmona. “Ya no quiero que crezca, pero es parte de la vida. Ella ya no es una niña, ya es oficialmente una adolescente, pero para mi siempre será mi bebé. Ella es la que me enseña y ayuda a ser mejor persona. Te amo mi amor, hoy solo seremos dos, pero tú sabes que en tu corazón siempre estará tu papito”, sostuvo muy conmovida. Video: América TV.