Sheyla Rojas visitó el set de América hoy, donde habló sobre varios temas, entre ellos, la relación amorosa que mantiene con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como ‘Sir Winston’. En un momento de la entrevista, le preguntaron si su novio, con quien lleva seis meses, es celoso. La exconductora lanzó un contundente mensaje: “No me gusta que me controlen, ni que me celen. No es celoso. Él tiene que confiar en mí, sino no podría estar conmigo”. Video: América TV