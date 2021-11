Sheyla Rojas anuncia que se convertirá en empresaria: “Tiene que ver con moda y belleza”

La modelo Sheyla Rojas dejó entrever que se alejaría de la televisión peruana al hablar sobre sus proyectos para el próximo año 2022. Según explicó la exconductora, planea convertirse en empresaria de moda y belleza. Recordó que ya tiene experiencia en ese rubro por sus anteriores negocios en el Perú. “El próximo año me quiero lanzar como empresaria, ese rubro ya lo conozco y me fue muy bien. Quiero innovar con algo que me encanta”, expresó. Video: América TV