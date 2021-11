Laura Bozzo estuvo en el programa Magaly TV, la firme: “En un penal no duro ni dos días”

En su reciente programa, Magaly Medina presentó como invitada a Laura Bozzo, quien dijo hace unos días que la orden de captura en su contra fue suspendida definitivamente. “No es que estuve prófuga, yo tuve problemas de depresión, he tenido un tratamiento por cáncer de mama... Yo en un penal no duro ni dos días y no porque le tenga miedo a la gente, al contrario, esa gente me da más confianza que la gente en la calle”, expresó. Video: ATV.