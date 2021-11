En una entrevista exclusiva para Magaly TV, la exconductora televisiva Laura Bozzo se conectó para revelar detalles de su situación legal después de que se suspendiera la orden de aprehensión en su contra. Tras haber pasado uno de los peores momentos de su vida cuando, la Interpol le impuso una ficha roja para buscarla en más de 190 países, al haber sido procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 602.004 dólares. “Estuve en la clandestinidad total por tres meses. La he pasado lo que le sigue de mal. De verdad, uno conoce quién te quiere y quién no cuando estás abajo. Yo no tengo cómo pagarle a Andrés Hurtado. Te amo con el alma, estuviste pendiente de mi desde el primer día; me mandaste todo tu amor y tu cariño. De verdad, no hay palabras, Andrés Hurtado, para decirte lo mucho que te amo y que te lo agradezco”, expresó emotiva Laura. Video: Magaly TV.