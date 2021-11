Ducelia Echevarría ante comentario de Pancho: “Si no me quieres, no voy a estar en ese equipo”

La integrante de Esto es guerra Ducelia Echevarría se mostró molesta y no pudo evitar las lagrimas ante los comentarios de Pancho Rodríguez, quien dijo que quería mantener una armonía hermosa en el equipo de los ‘combatientes’ y que por ello eligió a Azul. “No siento el apoyo y, si no me quieren, no quiero estar en ese equipo y no me vengas a decir ahora tus disculpas, que no te creo nada”, expresó. Video: América TV.