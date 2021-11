Alfredo Benavides revela que estaba a punto de dejar el país: “Tenía un pasaje a EE. UU.”

En medio de su audiencia virtual como parte de la acusación por lavado de activos y por integrar una organización criminal, Alfredo Benavides reveló que casi deja el país, pero que decidió no hacerlo para no levantar sospechas. “El día 4 de noviembre yo tenía un pasaje comprado a los Estados Unidos, del cual no viajé, y ese pasaje se perdió”, expresó el humorista, aunque el magistrado aseguró que ese tipo de información deberá hacerla llegar por medio de su abogado. Video: Justicia TV.