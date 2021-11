El lunes 22 de noviembre, Pepe Saguma, imitador de Eduardo Franco, no ocultó su emoción y lloró al consagrarse en su batalla contra ‘Christian Yaipén’. Con tres votos a favor y una ácida crítica de Mauri Stern, el participante originario de Chincha logró continuar en Yo soy, grandes batallas internacional. “Le digo a mi familia que crean en mí. No los voy a defraudar. A esta edad que tengo, todavía tengo un techo para seguir soñando. Yo soy me cambió la vida ”, afirmó con emoción. Video: Latina