Mario Hart sobre sentencia de Elías Montalvo en El artista del año: “No gana acá, no gana allá”

Antes de que Mario Hart y Elías Montalvo se enfrenten en un juego en Esto es guerra, el conductor Gian Piero Díaz pidió a los televidentes que voten por Montalvo para que no sea eliminado. Ante ello, Mario Hart no dudó en opinar al respecto: “¿De nuevo está sentenciado? Asu, no gana acá, no gana allá”. “Lo que pasa es que tú la tuviste fácil, ahora están grandes”, respondió Elías. Video: América TV.