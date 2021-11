“Si me escribe mi esposo le voy a responder”, dijo Maju Mantilla durante la transmisión de En boca de todos

Durante la emisión de En boca de todos, de este lunes 22 de noviembre, Maju Mantilla fue sorprendida escribiendo por su celular en vivo. Ricardo Rondón y Gino Pesaressi no dudaron en hacer el reclamo. Ante esto, la conductora se defendió señalando que tenía una emergencia y por eso no estuvo atenta a la pauta. “Perdón, pero si me escribe mi esposo le voy a responder”, señaló la exreina de belleza desatando las risas entre todos los presentes. Video: América TV.